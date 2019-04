Videobeweis in der Bundesliga: Das lange Warten auf den VAR

Woran es hakt, skizzierte Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer auch am Montag in der Sky-Diskussionssendung „Talk & Tore“: „Es geht ums Geld.“ Klar ist, dass die Vereine die Hauptlast der Kosten selbst tragen müssen. Rund 1,5 Millionen Euro soll der VAR laut Bundesliga pro Saison kosten. Dazu kommen die Aufwendungen für die technischen Installationen in den Stadien.

Für den Betrieb gibt es mehrere Anbieter, die sich bei der Bundesliga für die Umsetzung beworben haben. Der renommierteste und teuerste ist die Firma Hawk-Eye, die in der Deutschen Bundesliga, in der Serie A, in den Niederlanden und bei der FIFA (WM) und der UEFA ( Champions League) zum Einsatz kommt.

Andere Firmen sind hingegen günstiger und wären daher von den österreichischen Vereinen auch eher zu stemmen. Einziger Nachteil: Sie verfügen nicht über den selben Erfahrungsschatz wie Hawk-Eye. Für Vereine wie Salzburg mit einem Saisonumsatz von rund 80 sowie rund 40 Millionen Euro sind die Kosten kein Problem. Ganz anders schaut das da schon bei Vereinen wie Admira, SKN St. Pölten oder WAC aus, die zuletzt deutlich weniger als zehn Millionen Euro Umsatz hatten. „Ein Problem ist, die Kosten sind überall gleich“, erklärt Ebenbauer.