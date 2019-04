Vierte Bilanz einer Trennung: Rapid hat das Verlieren verlernt

- Kein VAR: In Österreich gibt es noch keine technische Hilfsmittel für die Schiedsrichter, auch nicht den sogenannten Video Assistent Referee. Am Osterwochenende hätte dieser aber sicher wieder bei der Vermeidung der einen oder anderen gravierenden Fehlentscheidung geholfen. Auch wenn der VAR nicht das Allheilmittel ist. Erst am Sonntag erklärte Deutschlands Top-Schiedsrichter Manuel Gräfe in der Sport1-TV-Sendung Doppelpass, dass der VAR "in räumlichen Dingen wie etwa Abseits sehr helfen" würde, "aber alles was mit Bewertung wie etwa bei Foulspielen zu tun hat, ist schwierig. Die Szenen sind eben immer ein bisschen anders."

- Zuschauerzuspruch: In der vierten Play-off-Runde gab es kein einziges Spiel mit einer fünfstelligen Besucherzahl, mit Admira - Hartberg und Mattersburg - Innsbruck lockten zwei der drei Spiele in der Qualifikationsgruppe sogar weniger als 2000 Fans an. Es war natürlich Osterwochenende - und da haben viele andere Freizeit-Präferenzen als Bundesliga-Fußballspiele zu besuchen. Aber es ist trotzdem ein Trend erkennbar: Ein Zuschauermagnet ist die Trennung in Meister- und Qualifikationsgruppe zumindest bisher nicht.

- Austrias Zweikampfquote: Die Wiener gewannen im Heimspiel gegen den LASK nur 39 Prozent der Duelle, eine Quote, die auch Trainer Robert Ibertsberger "geschreckt" hat: "Der LASK ist aber einfach genau in diesem Bereich extrem stark, und wir haben in gewissen Situationen dieser Stärke nichts entgegengesetzt. Das gilt es auf jeden Fall noch besser zu gestalten.“