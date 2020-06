Video-Interview mit Austrias Stöger

Tabellenführer Austria Wien nützt die Länderspielpause, um die im Verein verbreitete gute Stimmung zu genießen und um Feinjustierungen im eigenen Spiel vorzunehmen. Vor allem die Effizienz im Verwerten von Torchancen soll durch gezielte Übungen gehoben werden, zu viele Möglichkeiten haben die Violetten trotz der Tabellenführung in den letzten Spielen liegen gelassen.



Trainer Peter Stöger stehen alle Stürmer zur Verfügung. Roman Kienast, dem beim Mittwochtraining sein Vater Wolfgang auf die Beine schaute, ist wieder voll fit, Neuzugang Philipp Hosiner hat sich schon in Wien-Favoriten akklimatisiert, und Roland Linz möchte im Training zeigen, dass er mehr als nur ein Reservist ist. "Ich will mich aufdrängen und bin auch sicher, dass ich wieder meine Chance bekommen werde. Mit Hosiner ist die Konkurrenz jedenfalls größer geworden."