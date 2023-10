Video: Neymar wird mit Popcorn beworfen und legt sich mit den Fans an

Brasilien stolperte erstmals. Beim Remis gegen Venezuela ging der Rekordweltmeister durch Gabriel Magalhaes nach einem Neymar-Eckball in Führung (50.). Als die „Selecao“ das Resultat über die Zeit spielen wollte, glich Eduard Bello für die Gäste in der 85. Minute per Fallrückzieher noch aus.

Aufregung gab es nach Schlusspfiff, nachdem der nun in Saudi-Arabien spielende Neymar beim Gang in die Kabine von einer Popcorntüte am Kopf getroffen wurde. Brasiliens Rekordtorjäger schimpfte danach Richtung Tribüne und musste von Teamkollegen beruhigt werden.