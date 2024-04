Video: Wüste Randale vor dem Römer Stadtderby

Vor dem Hauptstadt-Derby in der italienischen Liga zwischen AS Roma und Lazio Rom kame es am Samstag zu Krawallen. In der Nähe des Olympiastadions gingen bereits mehrere Stunden vor dem Anpfiff um 18.00 Uhr Hunderte Anhänger der beiden Mannschaften aufeinander los. Die Polizei setzte Tränengas ein, um die Randalierer voneinander zu trennen. Mindestens ein Hooligan wurde nach Angaben der Polizei festgenommen.