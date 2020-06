Arsenal-Fan erfüllt sich seinen großen Traum

Was würden Sie dafür tun, um in den Bus Ihrer Lieblingsmannschaft steigen zu dürfen? Etwa diesem fünf Meilen (ca. acht Kilometer) lang nebenher laufen? Und das in einer asiatischen Riesenmetropole mit 6,5 Millionen Einwohnern und dem dazu gehörigen Straßenchaos? Spätestens hier trennt sich der Hardcore- vom Durchschnitts-Fan.

Dieser hartnäckige vietnamesische Fan wird für seinen beherzten Lauf neben dem Mannschaftsbus vom FC Arsenal belohnt. Wojciech Szczesny, der polnische Goalie des Londoner Klubs, erzählt die Geschichte, die in den Straßen von Hanoi ihren Lauf nahm.