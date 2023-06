Vertrag bei Inter Miami: Lionel Messi sagt Saudis und Barcelona ab

Fast stĆ¼ndlich war eine Einigung mit einem Klub in Saudi-Arabien erwartet worden. Doch der argentinische Weltmeister Lionel Messi widerstand dem Lockruf eines dreistelligen Millionen-Gehalts in der WĆ¼ste und ist bei Inter Miami der neue Superstar in der Major League Soccer.

Finanziert wird der Wechsel wohl mit Dollar-Millionen von Apple. Der Technologie-Konzern dreht eine eigene Doku Ć¼ber Messi und will den 35-JƤhrigen an den EinkĆ¼nften aus den Ɯbertragungen der MLS beteiligen.

