"Verrückte Schlägerei": Disput zwischen Ibrahimovic und Lukaku

Ibrahimovic, der die Führung für Milan erzielt hatte (31.), flog in der zweiten Hälfte schließlich nach einem unnötigen Foul im Mittelfeld mit Gelb-Rot vom Platz (58.). Dadurch schaffte Inter in Überzahl nach 0:1-Pausenrückstand noch die Wende. "Verrückte Schlägerei" titelte die Gazzetta dello Sport dazu am Mittwoch.

Entschuldigung

Nach dem Ausgleichstreffer von Lukaku vom Elferpunkt (71.) fiel Inters Siegtreffer im packenden Stadtderby erst in der 97. Minute, nachdem der Schiedsrichter die Nachspielzeit mit zehn Minuten festgelegt hatte: Ein Freistoßtor des erst im Finish (88.) eingewechselten Dänen Christian Eriksen beendete die Double-Träume des Serie-A-Tabellenführers Milan, der nach 19 Runden zwei Zähler vor Inter liegt.

Ibrahimovic wusste, dass er seinem Team durch den unnötigen Ausschluss einen Bärendienst erwiesen hatte. "Er hat sich entschuldigt und damit bewiesen, was für ein großer Sportsmann er ist", sagte Milan-Coach Stefano Pioli bei der Pressekonferenz nach dem Match und sprach von einer vermeidbaren Niederlage. Ibrahimovic sei einfach etwas "übermotiviert" gewesen. "Mit einem Mann weniger war es dann schwer. Der Druck von Inter war zu stark."