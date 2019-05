Verliert ManCity den Meistertitel? Urteil steht bevor

Die Finanzkontrollbehörde der Europäischen Fußball-Union hat ihre Ermittlungen im Fall Manchester City abgeschlossen und ihre Unterlagen an die Rechtsprechende Kammer weitergeleitet. Das teilte die UEFA am Donnerstag mit. Zu den genauen Erkenntnissen der am 7. März gestarteten Untersuchung wurden aber keine Angaben gemacht.

Die UEFA hat gegen den englischen Fußballmeister wegen Verstößen gegen das Financial Fair Play ermittelt. Die New York Times hatte zuletzt berichtet, dass dem Klub ein Ausschluss aus der Champions League für eine Spielzeit drohe. Nun hat sich auch die Premier League zu Wort gemeldet. "Wir untersuchen derzeit diese Angelegenheiten und werden Manchester City Gelegenheit geben, den Kontext und die Details zu erläutern", schrieb die Liga.

City droht eine Transfersperre oder ein Punkteabzug. Im schlimmsten Fall könnte auch die Titel-Aberkennung als eine mögliche Bestrafung in Betracht gezogen werden, wovon allerdings die wenigsten ausgehen.