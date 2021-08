Verletzung am Sprunggelenk: Den Bayern droht ein Neuer-Ausfall

Der FC Bayern München muss im ersten Bundesliga-Heimspiel der Saison möglicherweise ohne Nationaltorhüter Manuel Neuer auskommen. Der Kapitän hat sich beim Gewinn des Supercups in Dortmund eine Kapselverletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen, wie der deutsche Rekordmeister mitteilte. Der 35 Jahre alte Neuer konnte wegen der Blessur am Donnerstag nicht trainieren.