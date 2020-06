Benficas und andere Sport-Flüche

Es soll Fans von Benfica Lissabon geben, die inzwischen sogar freiwillig die größten internationalen Erfolge aus der Vereinshistorie streichen lassen würden. Nur damit endlich dieser unsägliche Fluch ein Ende nimmt. Denn was sind schon zwei Triumphe im Landesmeisterpokal vor mehr als einem halben Jahrhundert gegen acht (!) verlorene Europacup-Endspiele hintereinander?

Der Fluch hat wieder gesiegt. So lauteten die Schlagzeilen in Portugal, nachdem Benfica das Endspiel um die Europa League gegen den FC Sevilla im Elferschießen (2:4) verloren hatte. Für die Portugiesen war es bereits die achte Finalpleite seit 1962, die zweite in Serie. Im Vorjahr war der Traditionsverein am FC Chelsea gescheitert.