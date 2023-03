Verfahren gegen Barcelona: Real Madrid als "geschädigte Partei" dabei

Real Madrid will in Spanien als betroffene Partei an dem Korruptionsverfahren gegen Spitzenreiter FC Barcelona teilnehmen. Das sei "zur Wahrung der legitimen Interessen" des Hauptstadt-Klubs am Sonntag auf einer Vorstandssitzung beschlossen worden, teilte der Arbeitgeber von ÖFB-Star David Alaba mit. Man werde am Verfahren teilnehmen, "sobald der Richter dieses für die geschädigten Parteien öffnet", hieß es.