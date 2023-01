Verbandschef stolpert über Zidane: Folgt jetzt Ex-UEFA-Boss Platini?

Der frühere UEFA-Chef Michel Platini gilt Medienberichten zufolge als möglicher Präsidenten-Kandidat beim französischen Fußballverband (FFF). Der in der Kritik stehende Amtsinhaber Noël Le Graët hatte sich am Mittwoch vorerst von diesem Posten zurückgezogen. Die Süddeutsche Zeitung berichtete unter Berufung auf eigene Informationen, dass in Frankreichs Fußball an einem Plan mit Platini als Nachfolger gearbeitet werde.