Vastics brisantes Duell mit dem Ex

Die alte Liebe lässt Ivica Vastic weder rosten noch rasten. Ausgerechnet Sturm Graz ist am Samstag in der Generali-Arena zu Gast und könnte dafür sorgen, dass der Sessel des Austria-Trainers gehörig ins Wanken gerät. Denn liefert die Austria eine ähnlich schwache Leistung wie zuletzt gegen Wr. Neustadt und Mattersburg ab und holt zudem keinen Punkt, dann scheint ein Aufstand der Fans vorprogrammiert, die schon zuletzt ihrem Frust mit " Vastic raus"-Rufen freien Lauf ließen.

Nach dem 0:2 in Mattersburg gab es hinter den Kulissen eine Krisensitzung in der Führungsetage. Im Austria-Umfeld fällt immer wieder der Name Franco Foda als möglicher Trainer ab dem Sommer. Sportchef Thomas Parits hat dafür kein Verständnis: "Das kommentiere ich nicht."

Ebenso soll es eine Denkvariante mit Dietmar Constantini als bewährtem Feuerwehrmann geben, falls die nächsten Spiele gegen die starken Gegner Sturm, Salzburg, Ried und Rapid schiefgehen. Der Ex-Teamchef war schon in der Vergangenheit zwei Mal am Verteilerkreis eingesprungen. Und das mit Erfolg. Noch hat Vastic jedenfalls eine Schonfrist, an einem Plan B wird in Favoriten aber gebastelt.