VAR-Wut bei Ried und WSG: "Kriegen jede Woche eine in die Gosch'n"

Eine Millimeter-Entscheidung in der 94. Minute hat Schlusslicht SV Ried die ersehnte Bescherung in der Quali-Gruppe der Bundesliga verwehrt, auch bei der WSG Tirol war am Freitagabend nach dem 1:1 im Abstiegskampf der Ärger groß. Diverse knifflige Entscheidungen von Schiedsrichter Markus Hameter kamen bei den Beteiligten am Tivoli überhaupt nicht gut an. "Wir kriegen jede Woche eine in die Gosch'n, unglaublich", ärgerte sich Ried-Torjäger Seifedin Chabbi bei Sky.