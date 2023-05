Nach 0:1 nach 42 Sekunden: WSG Tirol erkämpft sich einen Punkt

Die WSG steckte diesen Rückschlag erstaunlich gut weg und meldete sich zurück. Ertlthaler erzielte per Schlenzer das 1:1 (37.).

Die Rieder hatten auch in Hälfte II den besseren Start, ein Schuss von Lang wurde in extremis abgeblockt (46.). Danach übernahm WSG das Kommando und erspielte sich in eine Fülle an Chancen. Müller scheiterte aber an Goalie Sahin-Radlinger und an der Stange. In der Nachspielzeit traf der Rieder Plavotic, das Tor wurde aber nach langer Begutachtung aberkannt.

Das 1:1 hilft den Tirolern mehr als Ried, der Klassenerhalt rückt näher.