Vakoun Bayo zu Rapid? Novota spricht über den Wunschstürmer

Im KURIER-Gespräch meint Novota, der die Rapid-Spiele nach wie vor genau verfolgt: „Ich glaube, dass Bayo sehr gut zu Rapid passen würde und dieser Klub der richtige Schritt für ihn wäre.“

Mit dem Kopf stark

Zu den 18 Toren und sieben Assists in 23 Pflichtspielen seit Saisonbeginn meint Novota: „Mit dem Kopf ist Bayo eine echte Wucht. Er ist körperlich stark und schnell, aber sicher noch nicht am Ende seiner Entwicklung.“ Konkret hat der EM-Teilnehmer mit der Slowakei (2016) festgestellt: „Er ist manchmal noch etwas hektisch, etwa wenn er auf den Tormann zuläuft. Sein Abschluss mit dem Fuß ist noch nicht so gut wie mit dem Kopf.“

Nach den ersten beiden Länderspielen für eine der erfolgreichsten Nationen Afrikas ist der Marktwert stark gestiegen. Novota würde den teuersten Spieler des Tabellenzweiten aber vor einer zu starken Liga warnen: „Ich habe Bayo als einen Menschen mit sehr gutem Charakter kennen gelernt. Aber er sollte nicht gleich in eine Top-Liga wechseln. Österreichs Liga ist genau um so viel stärker wie jene in der Slowakei, dass dieser Transfer für einen 21-Jährigen perfekt passen könnte.“

