USA gegen Australien live: So steht es beim WM-Spiel

Für die USA kann es nach dem fulminanten 4:1-Auftakterfolg bei der Fußball-WM 2026 über Paraguay nur ein Ziel geben: den Gruppensieg. Trainer Pochettino hat keinen Grund, seine erfolgreiche Elf zu verändern. Mit einem zweiten Sieg wäre das Sechzehntelfinal-Ticket vorzeitig fix.

Gegner Australien, die als Außenseiter gehandelt wurden, verblüffte mit einem 2:0-Coup über die Türkei. Damit stehen die Aussichten auf den Sprung in die Runde der letzten 32 gut. Chefcoach Popovic dürfte den Auftaktsiegern vertrauen und erneut einen defensiven Ansatz wählen. Ein Remis wäre ein großer Erfolg.

Anpfiff ist um 21 Uhr (live ServusTV).