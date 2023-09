US-Star Megan Rapinoe tritt ab, Europas Frauenfußball holt auf

Bei all der Euphorie, die vor allem durch die enorm erfolgreiche EM 2022 in England ausgelöst wurde, stellt sich immer wieder die Frage: Wie nachhaltig wirkt sich diese Entwicklung in den europäischen Ligen aus?

Fliegende Prozente

Eine Analyse der internationalen Sportmarketingagentur Two Circles zeigte Anfang des Jahres 2023, dass die Zuschauerzahlen in den Ligen der vier EM-Semifinalisten (England, Deutschland, Schweden, Frankreich) gegenüber dem Vorjahr im Schnitt um 182 Prozent gestiegen sind.

In der englischen Liga betrug der Zuwachs 267 Prozent – in lediglich vier Liga-Spielen waren zusammen mehr Fans in den Stadien als in der gesamten Saison 2021/’22 (250.000).