Das Unterhaus ist zurück: Endlich wieder ehrlicher Fußball

Von Fabio Tartarotti



Der Amateurfußball ist aus der Sommerpause zurück. In den Regionalligen wird bereits seit letzter Woche gekickt, und auch im Rest des österreichischen Fußball-Unterhauses wird über die kommenden Wochen der Spielbetrieb wieder hochgefahren.

Beim Besuch der RLO-Partie FavAC – SC Wiener Viktoria wurde dem Autor dieser Zeilen ins Bewusstsein gerufen, wie sich richtiger Fußball anfühlt und was die Großveranstaltung im Sommer zu wünschen übrig gelassen hat.

Die WM 2026 stand bei Fans und Medien so stark in der Kritik wie kein zweites Turnier der jüngsten Vergangenheit. Augenscheinliche Korruption, politische Einflussnahme und Viertelpausen weckten beim geneigten Zuseher Sehnsucht nach ehrlichem Fußball in seiner Reinform, so, wie er im Unterhaus gespielt, ge- und erlebt wird.

Während sich in den VIP-Logen der WM-Stadien Staatschefs und Oligarchen die Klinke in die Hand geben und Milliardendeals vorbereiten, granteln in der Vereinskantine des Drittligisten Zeugwarte und freischaffende Sportjournalisten bei einer Schnitzelsemmel gemeinsam über Öffisperren. So wie es sich gehört. Statt Hollywood-Stars, deren Fußball-Fachwissen nicht über die Namen Messi und Pelé hinausreicht, trifft man an der Kennerroad auf den lokalen Fanclub, pensionierte Herrenrunden und Kinder aus der Nachbarschaft – sie alle können sich den Eintritt hier noch leisten.