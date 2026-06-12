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Überraschung: Toni Polster ist nicht mehr Wiener-Viktoria-Trainer
Toni Polster will nicht mehr. Er legt das Traineramt bei Ostligist Wiener Viktoria zurück.
Der SC Wiener Viktoria wird ohne Toni Polster in die Spielzeit 2026/27 der Regionalliga Ost gehen.
Die Meidlinger vermelden überraschend, dass der 62-Jährige sein Amt "per sofortiger Wirkung" zurückgelegt hat. Polster war mit Unterbrechung wegen eines Engagements bei der Admira seit dem 1. Juli 2011 Cheftrainer und führte die Viktoria zu zwei Meisterschaften in der Wiener Stadtliga.
"Diese Entscheidung trifft uns unerwartet. Wir sind einerseits dankbar für 15 Jahre erfolgreicher Zusammenarbeit, andererseits traurig über den Abschied", schreibt der Klub in den sozialen Medien. Nachfolger des ehemaligen ÖFB-Goalgetters ist Rojgar Kadir, der bis dato als Co-Trainer fungiert hatte.
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