Überraschung: Toni Polster ist nicht mehr Wiener-Viktoria-Trainer

Der SC Wiener Viktoria wird ohne Toni Polster in die Spielzeit 2026/27 der Regionalliga Ost gehen.

Die Meidlinger vermelden überraschend, dass der 62-Jährige sein Amt "per sofortiger Wirkung" zurückgelegt hat. Polster war mit Unterbrechung wegen eines Engagements bei der Admira seit dem 1. Juli 2011 Cheftrainer und führte die Viktoria zu zwei Meisterschaften in der Wiener Stadtliga.