Unter Fan-Beschuss: Hat dieser Kicker ein Gegentor bejubelt?

Als ob Sheffield Wednesday nicht auch so genügend Probleme hätte. "The Owls", so der Spitzname des 1867 gegründeten Traditionsklubs, stehen in der zweiten englischen Liga mit dem Rücken zur Wand. Der zu Beginn dieses Jahrhunderts aus der Premier League abgestiegene Verein droht in dieser Spielzeit der erstmalige Gang in die Drittklassigkeit. Nach 19 Runden sind die Eulen mit lediglich neun Zählern Tabellenletzter, zum rettenden 21. Platz fehlen zu diesem Zeitpunkt bereits sieben Zähler.

Am Dienstag gab es den nächsten Rückschlag: Sheffield Wednesday unterlag Nottingham Forest 0:2. Die zehnte Saisonniederlage wäre an sich keine Zeile wert gewesen, wäre es nicht zu dieser einen Szene gekommen, die Sheffield-Rechtsverteidiger Moses Odubajo nicht zum "Ruhm" in den sozialen Netzwerken "verhalf".