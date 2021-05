Unschlagbar: St. Pöltens Frauen mit sechstem Meistertitel in Folge

Die Fußballerinnen des SKN St. Pölten haben am Sonntag in der Frauen-Bundesliga ihren sechsten Meistertitel insgesamt und in Folge fixiert. Die Niederösterreicherinnen gewannen mit einem 5:0 (3:0) bei SG USC Landhaus/Austria Wien auch ihr 15. Liga-Saisonspiel, sind nicht mehr einzuholen. Drei Runden vor Schluss liegt St. Pölten 13 Punkte vor Landhaus/Austria Wien, das Torverhältnis des Titelträgers beträgt 75:8. Sturm hat als Dritter bei noch vier Spielen 14 Zähler Rückstand.