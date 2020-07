"Unprofessionell und respektlos": Ex-Stürmerstar kritisiert Bale

Während Real Madrid in Spanien kurz vor dem Gewinn des ersten Meistertitels seit 2017 steht, sorgt Gareth Bale weiter für Unmut. Dass der Waliser am Montagabend während des Spiels wieder Späße machte, so tat, als würde er die Partie durch ein Fernglas beobachten, und die obligatorische Schutzmaske herunterzog, erwähnten die Medien in Spanien - anders als bei früheren Provokationen - allerdings nur am Rande.

Ein Transfer des 30-jährigen Walisers nach der laufenden Saison sei jedenfalls unumgänglich, schrieben viele Medien. Nun kritisiert ihn auch Ex-Stürmerstar und Kurzzeit-Teamkollege Dimitar Berbatov. "Als ich es gesehen habe, konnte ich es nicht glauben. Ich habe ihm dabei zugeschaut, wie er sich seine Atemmaske über die Augen zog und so getan hat, als ob er schläft", schildert der Bulgar in seiner Kolumne für Betfair, "Das kann ich nicht gutheißen."