Ungarn gleicht in der letzten Minute gegen Deutschland aus

Ungarn feierte am Dienstagabend einen späten Achtungserfolg gegen Deutschland. In Budapest erzielte der Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai in Minute 99 per Elfmeter den Ausgleich zum 1:1-Endstand. Dem Strafstoß war ein Handspiel von Robin Koch vorausgegangen.

Davor hatte Felix Nmecha die Deutschen in Minute 76 in Führung gebracht. Es war das erste Länderspieltor des Dortmunders.