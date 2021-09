Unglaublich: Drohne verzögerte ÖFB-Partie in der WM-Qualifikation

Es gibt Dinge, die würde man gar nicht glauben, wenn man sie nicht selbst miterlebt hätte. So ging es wohl dem österreichischen Nationalteam am Mitwochabend um 20.30 Uhr in Chisinau. Das ÖFB-Team stand auf dem Platz, bereit das WM-Quali-Duell gegen die Republik Moldau zu starten. Doch der Anpfiff, er kam nicht.

Die Blicke des Schiedsrichters gingen immer wieder in die Luft, irgendetwas war dort oben. Die Auflösung folgte wenig später: Eine Drohne kreiste über dem Stadion und Spielfeld, die Gefahr für die Spieler war zu groß. Nach mehreren Besprechungen mit seinen Kollegen schickte der Unparteiische die beiden Teams schließlich wieder zurück in die Kabinen.