WM 2022: Das Schlusswort im Winter-Märchen

So viel wurde vor dem ersten Pfiff bei einer Endrunde noch nie über eine Weltmeisterschaft diskutiert. Das steht schon sieben Jahre vor der WM 2022 in Katar fest.

Während die bei der Vergabe vermutete Korruption nie bewiesen werden konnte, ist die sommerliche Hitze im Wüstenstaat unumstritten. Deshalb hat die FIFA den Termin in den Winter verlegt. Die Aufregung in Europa ist groß – allerdings hat auch die UEFA zugestimmt. Das FIFA-Exekutivkomitee wird am 19. März das Winter-Märchen offiziell absegnen.

Geplant ist, die WM um vier Tage verkürzt, vom 21. November bis 18. Dezember in Katar (das Land ist so groß wie Oberösterreich) auszutragen. Der KURIER sprach mit zwei Beteiligten: Heinz Palme, der in Katar arbeitet, und Georg Pangl, der für Europas Ligen verhandelt.