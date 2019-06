Abschied von Rapid? Schwab überlegt, Strebinger dürfte bleiben

Seine eigene Zukunft ist für den Kapitän noch ungewiss: „Ich hatte jedes Jahr Angebote und so ist es auch heuer wieder. Neu ist, dass ich nur noch ein Jahr Vertrag habe und mit 28 Jahren das auch gut überlegen muss.“

Vorerst zählt aber das Privatleben: „Am 15. Juni heirate ich meine Frau in Italien kirchlich. Aus Respekt vor ihr und unserer Feier beschäftige ich mich erst nach der Hochzeit wieder mit Fußball.“ Konkret wird es nach dem Trainingsstart am 20. Juni Gespräche mit Trainer Kühbauer, Sportdirektor Barisic und Schwabs Bruder als Berater geben: „Ich weiß schon, was ich an Rapid habe. Meine Aufgabe macht mir weiter Spaß. „Für mich ist wichtig zu wissen, mit welchen Plänen der Verein in die neue Saison geht.“