Tormanntrainer Payer hört bei Rapid auf, Macho soll folgen

Tormanntrainer Helge Payer wird Rapid verlassen. Das gaben die Hütteldorfer am Montag bekannt. Der 39-Jährige strebe "einen neuen Lebensabschnitt an", heißt es in einer Presseaussendung.

Payer war seit seiner Rückkehr im November 2016 als Tormanntrainer bei der Profimannschaft und "Head of Goalkeeping" für die Torhüter-Ausbildung im gesamten Verein tätig.

"Es fällt mir nicht leicht, Abschied als Head of Goalkeeping bei meinem Herzensverein und nach rund drei wundervollen Jahren von meinen Kollegen zu nehmen. Ich durfte in dieser Zeit unvergessliche Momente mit vielen liebgewonnen Menschen teilen, noch einmal die Gänsehaut und die Emotion wie einst als Profi spüren. Aber die Reise im Leben geht nun für mich weiter, denn ich kann nur dann meinem Anspruch andere zu entwickeln dauerhaft gerecht werden, wenn ich mich selbst weiterentwickle und voranschreite", wird der ehemalige ÖFB-Teamgoalie in der Mitteilung zitiert.