Um- statt abschalten

Die ganzen Hoffnungen des ORF ruhen auf Rapid und der Europa-League, die der ORF ebenso wie Sky übertragen darf. Den ihrer Monopolstellung beraubten Sportlern vom Küniglberg bläst im Herbst von der Konkurrenz ein scharfer Wind wie noch nie entgegen.

Am Dienstag konnte Puls 4 anlässlich der Champions-League-Sendung von Benfica – Barcelona Teamchef Marcel Koller im neuen Simmeringer Studio begrüßen

Am Mittwoch wird Hans Krankl erstmals von der Münchner Sky-Zentrale aus gemeinsam mit Franz Beckenbauer Teil 2 der Champions-League-Runde kommentieren.

Am 12. Oktober kommt es zu einer noch ungewöhnlicheren Premiere, wenn das WM-Qualifikationsspiel Kasachstan – Österreich nicht im ORF, sondern nur in ATV zu sehen sein wird.

Und mit der Eishockey-Liga, die durch das Sensationsgastspiel von Thomas Vanek eine unerwartete Aufwertung erhält, kann Servus TV prahlen. Schon am Sonntag wird Österreichs bestverdienender Sportler live im Red-Bull-Sender zu bewundern sein.

Zu verdanken ist das auf fünf Wochen beschränkte steirische Eiserlebnis dem Streit zwischen den Besitzern der NHL-Klubs und der nordamerikanischen Spielergewerkschaft.

Russische Legionäre kehrten vorübergehend nach Russland heim. Doch Superstar Alexander Owetschkin, der sich Dynamo Moskau anschloss, ließ bereits durchblicken, dass aus der interimistischen eine endgültige Lösung werden könnte, sollte es in der NHL nicht rasch zu einer Einigung kommen.

Finanziell geht den russischen Sportmillionären in ihrer Heimat nichts mehr ab. Auch im Fußball rollt der Rubel wie noch nie.

Anders als zu den aktiven Zeiten von ORF-Analytiker Herbert Prohaska und Sky-Experten Krankl, als die UdSSR im Europacup (Meister- plus Pokalsiegerbewerb) mit zwei Klubs vertreten war, ist das ehemalige Sowjetreich nach der Abnabelung von Teilrepubliken in Champions- und Europa-League aktuell mit nicht weniger als zehn Klubs am Ball.

Alle zehn haben ein höheres Budget als Rapid.

