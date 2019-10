Ultras Rapid: Spezialpreis statt Trikotsponsor bei Wacker

Drei Tage vor dem Abpfiff des "Spiels gegen die Zeit" waren die Hütteldorfer in dieser Wertung noch weit voran gelegen. Dass die Rapid-Ultras sich nun doch nicht auf den Trikots verewigen dürfen, hat mehrere Gründe: Zum einen vermerkte Wacker Innsbruck am Wochenende kurzerhand alle Gruppierungen im Ranking, die nicht Wacker Innsbruck zuzuorden sind, mit einem Sternchen. Demnach treten die Rapid-Anhänger "außer Konkurrenz" an.