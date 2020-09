Uli Hoeneß in Rage: Alabas Berater ist ein "geldgieriger Piranha"

Uli Hoeneß sieht im Berater des 28-Jährigen das größte Hindernis. David Alaba wird von Pini Zahavi vertreten, einem der raffiniertesten aber auch gefürchtetsten Spielerberater der Szene. „Er hat einen geldgierigen Piranha als Berater“,polterte Hoeneß nun in der Sendung und beschwerte sich darüber, dass Zahavi vor allem Alabas Vater negativ beeinflusse.

20 Millionen im Jahr

Der Vertrag von David Alaba beim FC Bayern läuft am 30. Juni 2021 aus. Laut deutschen Medien fordert Zahavi für seinen Schützling ein Jahresgehalt in Höhe von 20 Millionen Euro. "Es geht wirklich nur ums Geld", sagt Uli Hoeneß, der darauf hofft, dass der Österreicher die Entscheidung über seine Zukunft am Ende allein fällt. "David ist ja schon beim besten Verein der Welt.“