Budapest, Istanbul, Leipzig und Oslo: Diese vier Städte werden im Frühsommer 2026 zur Bühne für die größten Nächte des europäischen Klubfußballs. Hier steigen die Endspiele der UEFA Champions League, der Europa League, der Conference League sowie der Women’s Champions League. Seit Montag können sich Anhänger um Tickets für diese Highlights bewerben. Wer live dabei sein möchte, sollte jedoch nicht zögern. Die Bewerbungsfristen sind kurz, und auch die Preise haben es teils in sich.

UEFA-Endspiele: So läuft der Ticketverkauf Wie gewohnt vergibt die UEFA den Großteil der Tickets an die Fans der beiden Finalisten sowie an die Öffentlichkeit. Wichtig dabei: Die Karten werden nicht nach dem Prinzip „first come, first served“ verteilt, sondern über ein Losverfahren. Um teilzunehmen, müssen sich Interessierte auf UEFA.com/tickets registrieren und anschließend für das gewünschte Spiel bewerben. Angeboten werden vier Preiskategorien. Die günstigste Variante („Fans First“) ist ausschließlich den Fans der Finalteams vorbehalten. Für die breite Öffentlichkeit beginnt das Preisniveau entsprechend höher.

Champions League: Auch preislich eine andere Liga Das Finale der Champions League steigt am 30. Mai in der Puskás-Arena in Budapest. Von insgesamt 61.400 Tickets sind 39.000 für Fans und Öffentlichkeit vorgesehen, darunter jeweils 17.200 für die Anhänger der beiden Finalisten. Die restlichen 4.600 Karten werden verlost. Pro erfolgreicher Bewerbung können bis zu zwei Tickets erworben werden, die Benachrichtigung erfolgt per E-Mail. Die Preise im Überblick: "Fans First": 70 Euro

70 Euro Kategorie 3: 180 Euro

180 Euro Kategorie 2: 650 Euro

650 Euro Kategorie 1: 950 Euro Bewerbungsschluss ist Donnerstag, der 19. März, um 11 Uhr.

Europa League: Top-Spiel zum Fanpreis Das Europa-League-Finale findet am 20. Mai im Besiktas Park in Istanbul statt – und ist preislich deutlich moderater angesetzt: "Fans First": 40 Euro

40 Euro Kategorie 3: 65 Euro

65 Euro Kategorie 2: 160 Euro

160 Euro Kategorie 1: 240 Euro Von 37.500 Tickets gehen 27.500 an Fans und Öffentlichkeit. Die Finalisten erhalten jeweils 11.000 Karten, der Rest wird verlost. Auch hier sind maximal zwei Tickets pro Person möglich. Bewerbungsschluss ist Freitag, der 20. März, um 11 Uhr.

Conference League: Günstiger Trip nach Deutschland Noch etwas günstiger wird es beim Conference-League-Finale am 27. Mai in Leipzig: "Fans First": 25 Euro

25 Euro Kategorie 3: 45 Euro

45 Euro Kategorie 2: 140 Euro

140 Euro Kategorie 1: 190 Euro Von den 39.700 verfügbaren Plätzen sind 33.200 für Fans und Öffentlichkeit reserviert. Beide Finalteams bekommen jeweils 11.500 Tickets, die übrigen Karten werden über die UEFA verlost. Pro Bewerbung sind auch hier maximal zwei Tickets erhältlich. Die Frist endet ebenfalls am 20. März um 11 Uhr.