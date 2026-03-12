Fußball

Aufregung in der Champions-League: Chelsea-Star schubst Balljungen

Chelsea-Star Neto ließ seinen Frust beim 2:5 in Paris an einem Balljungen aus.
Chelsea-Star Neto und ein Balljunge

Chelsea verlor das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Paris St. Germain 2:5 und steht vor dem Aus. Klar, dass die Laune der Spieler nicht die beste war. Kurz vor dem Abpfiff brannten dem Portugiesen Pedro Neto die Sicherungen durch.

Der 26-Jährige wollte einen Einwurf schnell durchführen, zu seinem Ärger rückte der Balljunge das Spielgerät nicht gleich heraus. Neto schubste den Balljungen daraufhin, dieser stürzte gegen die Bande und hielt sich am Boden liegend das Gesicht.

Die Aufregung auf dem Platz war groß, es kam zu einer Rudelbildung. Hitzige Diskussionen der Spieler beider Mannschaften waren die Folge. Nachdem sich die Stars wieder beruhigt hatten, konnte die Partie weiter gehen. Nur wenige Augenblicke später traf PSG-Star Kvaratskheli zum 5:2-Endstand für die Franzosen.

Nach dem Schlusspfiff kam es dann doch noch zu einer versöhnlichen Szene. Neto tat sein Schubser sichtlich leid, er ging zum Balljungen, entschuldigte sich und schenkte ihm als Wiedergutmachung sein Trikot.

