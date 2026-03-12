Aufregung in der Champions-League: Chelsea-Star schubst Balljungen

Chelsea verlor das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Paris St. Germain 2:5 und steht vor dem Aus. Klar, dass die Laune der Spieler nicht die beste war. Kurz vor dem Abpfiff brannten dem Portugiesen Pedro Neto die Sicherungen durch.

Der 26-Jährige wollte einen Einwurf schnell durchführen, zu seinem Ärger rückte der Balljunge das Spielgerät nicht gleich heraus. Neto schubste den Balljungen daraufhin, dieser stürzte gegen die Bande und hielt sich am Boden liegend das Gesicht.

Die Aufregung auf dem Platz war groß, es kam zu einer Rudelbildung. Hitzige Diskussionen der Spieler beider Mannschaften waren die Folge. Nachdem sich die Stars wieder beruhigt hatten, konnte die Partie weiter gehen. Nur wenige Augenblicke später traf PSG-Star Kvaratskheli zum 5:2-Endstand für die Franzosen.

