Hattrick von Real-Kapitän gegen ManCity, auch PSG und Bodö siegen klar

Spektakel pur in den Achtelfinal-Hinspielen der Champions League! Valverde führt Real zum 3:0 gegen ManCity. Auch Bodö siegt 3:0. PSG bejubelt fünf Tore.
Alexander Huber
11.03.2026, 23:18

Hattrick von Real-Kapitän Valverde gegen City

Nach den unglaublichen 17 Toren am Dienstag war auch der zweite Achtelfinal-Tag in der Champions League von der Offensive geprägt. In den vier Hinspielen fielen diesmal 15 Treffer.

Herausragend dabei war Real-Kapitän Federico Valverde. Dem Mittelfeldspieler aus Uruguay gelang gegen Manchester City ein echter Hattrick zum 3:0. 

Guardiola geht in Madrid erneut unter 

In Madrid hatte Pep Guardiola bereits eine seiner bittersten Niederlagen  erlebt. Last-Minute-Tore ließen 2022 das lange klar unterlegene Real gegen Manchester jubeln, das Gesamtscore für David Alaba & Co. lautete gegen City nach Verlängerung 6:5.

Vier Jahre später müssen die Engländer auf ein ähnliches Comeback wie damals von Real hoffen, um noch unter die Top 8 zu kommen.

Champions League: Bayern feiern, ein Österreicher geht unter

Torhüter Courtois leitete mit seinem ersten Assist für Real das 1:0 ein. Valverde nahm den perfekten Pass über 50 Meter ebenso perfekt an, kam an City-Goalie Donnarumma vorbei und schob aus spitzem Winkel ein (20.).

Beim 2:0 traf der Kapitän ins Eck (27.).

Und beim 3:0 kann nur von hoher Fußball-Kunst gesprochen werden: Einen Schupfer von Diaz legte Valverde fein vor und traf volley zum Hattrick (42.).

Vinicius vergab einen von ihm selbst herausgeholten Elfmeter mit einem lässigen Schupfer gegen Donnarumma (58).  Auf der Gegenseite  konnte sich Courtois noch auszeichnen, es blieb beim 3:0.

UEFA Champions League - Real Madrid vs Manchester City

In Paris gab es ein kaum weniger brisantes Duell. Titelverteidiger PSG empfing Klub-WM-Sieger Chelsea. Dementsprechend hochklassig und unterhaltsam war die Partie.

Für das erste Highlight sorgte Barcola mit einem Halbvolley ins Kreuzeck (10.). Chelsea konnte durch einen Flachschuss von Gusto das 1:1 bejubeln (28.).

Das 1:2 durch Palmer war nahe, aber im direkten Konter ging der Favorit in Führung. Dembele trat wie ein Weltfußballer an, ließ noch einen Haken folgen und traf zum 2:1 ins Eck (40.).

UEFA Champions League - Round of 16 - First Leg - Paris St Germain v Chelsea

Pedro Neto bereitete das 2:2 überragend vor, Enzo Fernandez schob ein (57.). Doch ein Fehler von Goalie Jörgensen ermöglichte PSG zum dritten Mal die Führung. Vitinha vollendete mit einem kunstvollen Heber (74.).

Kvaratskhelia legte noch einen späten Doppelpack nach (86., 94.), mit dem 5:2 ist auch PSG beinahe weiter.

Hochrechnung: Salzburg und Austria profitieren, Rapid muss ins Play-off

3:0 für Bodös Märchen

Im hohen Norden geht das moderne Fußballmärchen weiter: Bodö/Glimt hat durch ein 3:0 beste Chancen auf das Viertelfinale. 

Sporting war nach der Anreise über 3.400 km ordentlich gestartet, rutschte am Kunstrasen aber doch aus. Fet, der in seiner Jugend im Langlauf überragend war, traf per Elfmeter (32.). Knapp vor der Pause schob Blomberg zum 2:0 ein.

In Hälfte zwei schockte auch noch Högh die Gäste aus Lissabon mit einem Treffer aus kurzer Distanz (71.). 

UEFA Champions League - Round of 16 - First Leg - Bodo/Glimt v Sporting CP

Havertz trifft gegen Ex

Eine knappe Partie gab es. Leverkusen versuchte gegen das Arsenal – das derzeit wohl beste Team bei Standardsituationen – ruhende Bälle zu verhindern. Das gelang: In der ersten Hälfte gab es gar keinen Eckball für die Gunenrs, zu Beginn der zweiten Halbzeit ging Leverkusen selbst aus einem Eckball in Führung: Andrich köpfelte.

Das 1:1 war am Ende verdient, weil Martinelli schon früh die Latte für Arsenal getroffen hatte. Der späte Ausgleich fiel durch einen umstrittenen Elfmeter. Havertz, einst bei Leverkusen zum Star geworden, traf (89.).

Ein Tor, das beim Rückspiel in London ganz wichtig werden kann. 

UEFA Champions League
kurier.at, AHu  | 

