Champions League: Bayern feiern, ein Österreicher geht unter

Das Achtelfinale läuft – und die Hinspiele hatten es gleich in sich. Den Auftakt machte Liverpool mit dem Gastspiel in Istanbul . Die Gäste begannen überfallsartig, brachten jedoch den Ball nichts ins Tor. Anders Galatasaray: Nach einer Ecke bediente Osimhen Lemina, der zum 1:0 traf (7.). Es sollte das einzige Tor des Abends bleiben. Liverpool steht vor dem Rückspiel an der Anfield Road in einer Woche unter Zugzwang. Galatasaray, das die Reds schon in der Ligaphase bezwungen hatte, darf vom ersten Viertelfinale in der Königsklasse seit 2013 träumen.

Bereits fürs Viertelfinale planen können die Bayern. Ohne den noch nicht ganz fitten Kane, aber natürlich mit ÖFB-Legionär Konrad Laimer in der Startelf ließen die Münchner in Bergamo nichts anbrennen. Stanisic (12.), Olise (22.) und Gnabry (25.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Nach Seitenwechsel legten Jackson (52.), Olise (64.) und Musiala (67.) nach. Pasalic gelang das Ehrentor (93.), Atalanta war mit dem 1:6 gut bedient.

Tormann als Pechvogel

Einen Start gar nicht nach Maß erwischte ein anderer ÖFB-Legionär. Kevin Danso lag mit Tottenham bei Atletico Madrid bereits nach 22 Minuten 0:4 zurück. Das 0:1 ging auf die Kappe von Keeper Kinsky, der ausrutschte, Llorente traf (6.). Nachdem auch Verteidiger Van de Ven ausrutschte, erhöhte Griezmann auf 2:0 (14.). Beim 0:3 stand wieder der tschechische Keeper Kinsky im Mittelpunkt. Weil er den Ball nicht traf, konnte Alvarez einschießen (15.). Bitter: Der 22-jährige Kinsky ist eigentlich die Nummer zwei, war von Coach Igor Tudor nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge aber ins kalte Wasser geworfen worden.