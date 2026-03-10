ÖFB-Team: Rangnick-Assistent geht nach Deutschland

Lars Kornetka , seit Juni 2022 als Co-Trainer beim ÖFB-Nationalteam tätig, übernimmt den Cheftrainerposten beim deutschen Zweitligisten Eintracht Braunschweig . Gleichzeitig bleibt Kornetka weiter Bestandteil im ÖFB-Team: Der 48-jährige Deutsche wird bis einschließlich der Weltmeisterschaft weiterhin dem Trainerstab von Teamchef Ralf Rangnick angehören.

Kornetka, der unter anderem bei Bayern München, Bayer Leverkusen, der TSG 1899 Hoffenheim, Schalke 04 und RB Leipzig tätig war, unterschreibt bei Eintracht Braunschweig einen Zweijahresvertrag und wird den Verein bereits beim Heimspiel am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf betreuen. Den März-Lehrgang des ÖFB wird Kornetka dennoch nicht verpassen. „Mir bedeutet diese Aufgabe unglaublich viel, wir haben mit der WM-Qualifikation etwas Historisches erreicht“, sagt Kornetka: „Die Chance, einen Cheftrainer-Posten bei einem Traditionsverein in Deutschland zu übernehmen, ist riesig. Und dennoch fühle ich mich mit dem ÖFB so verbunden, dass ich unser Projekt dort auf keinen Fall vorzeitig verlassen möchte. Das war immer ein zentraler Baustein in unseren Gesprächen. Ich bin auch Ralf Rangnick dankbar, dass er mir die Freiheiten gewährt, diese Chance jetzt wahrzunehmen.“