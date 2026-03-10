Hochrechnung: Salzburg und Austria profitieren, Rapid muss ins Play-off

Gleich drei Vereine lauerten noch auf einen Platz in den Top 6, doch Rapid hat mit dem glücklichen 1:0 gegen Salzburg die Teilnahme an der Meistergruppe verteidigt. Da in dieser Saison offenbar kaum etwas zu prognostizieren ist, wagt der KURIER ein Rechenspiel: Was passiert, wenn sich nach der Halbierung der Punkte ab Freitag die Ergebnisse aus dem Grunddurchgang in den kommenden zehn Spielen genauso wiederholen würden?

Sturm Die Grazer und die Hauptstadt – diese schwierige Beziehung kann den Meister-Hattrick verhindern. Denn der Tabellenführer hat gegen die Wiener Vereine im Grunddurchgang keinen einzigen Punkt geholt. Deswegen würde Sturm bei Ergebnis-Wiederholung zu den 19 Punkten aus den bisherigen 22 Runden nur noch 13 Zähler dazugewinnen. Das ergibt in der Hochrechnung 32 Punkte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/MAX SLOVENCIK

Salzburg Die Bullen haben in einer bislang verkorksten Saison einen großen Trumpf: Gegen jeden Gegner der Top 6 gab es zumindest einen Sieg. Gegen den LASK (3:0, 5:1) sogar die klarste aller Bilanzen der Meistergruppe-Teilnehmer.

Insgesamt kommen so zu den 18 Punkten bei einer Wiederholung der Ereignisse noch 17 dazu, ergibt insgesamt 35 Zähler.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/EXPA/ STEFAN ADELSBERGER

LASK Die Linzer eröffnen am Freitag gegen Hartberg den entscheidenden Teil der Saison, sind aber nicht so eindeutig der Favorit, wie auf den ersten Blick vermutbar wäre: Die Steirer punkteten stets gegen den LASK (3:3, 2:2). Perfekt unterwegs war Didi Kühbauer nach seiner Rückkehr gegen den Herzensverein Rapid (2:0, 3:0). In der Hochrechnung kommen zu den 18 Punkten noch 15 dazu, ergibt gesamt 33 Zähler.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/EXPA/ STEFAN ADELSBERGER

Austria Sowohl gegen Sturm als auch gegen Rapid kann Trainer Helm auf eine perfekte Siegbilanz seiner Austria blicken. Mit dem 2:0 in Salzburg wurde auch die Unserie gegen den Ligakrösus beendet. Nur die Doppel-Null gegen Hartberg mit Ex-Coach Schmid (1:3, 1:2) trübt den Ausblick. Ergibt im Wiederholungsfall einen Zuwachs von 16 Zählern zu den 18, also insgesamt 34 Punkte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © GEPA pictures/GEPA pictures/ Philipp Brem Matchwinner Antiste mit Trainer Hoff Thorup (l.)

Rapid Weder gegen den LASK noch gegen die Austria wurde gepunktet, deswegen wäre auch trotz der perfekten Bilanz gegen Sturm im Wiederholungsfall nicht der große Sprung nach vorne zu erwarten. Zu den (halbierten) 16 Punkten kommen 13 dazu, würde insgesamt 29 Zähler für Rapid ergeben.

Hartberg Abseits von Lieblingsgegner Austria haben die Steirer bisher kein Team der Top 6 besiegt. Deswegen kommen zu den 16 Punkten nur 10 dazu, das würde insgesamt 26 Zähler ergeben.