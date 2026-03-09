Rapid und die Verletzten: Neuer Trainer, altes Problem für Hoff Thorup

Bei seiner ersten Ansprache nach dem für den gesamten Verein äußerst wichtigen 1:0-Sieg gegen Salzburg betonte Coach Johannes Hoff Thorup gegenüber den Rapidlern: „Vergesst nie, wie schnell es im Fußball gehen kann: Du kannst es aus ganz dunklen Momenten direkt zurück ins Rampenlicht schaffen.“ Das trifft auf Janis Antiste zu, der einen Monat lang nur trainiert und auf der Tribüne zugesehen hatte.

Hoff Thorup setzte sich dafür ein, dass Sportchef Katzer bei Sassuolo nicht lockerlässt. Schließlich stimmte der Verein des Leihstürmers doch noch zu, die (beim nächsten Einsatz schlagende) Kaufpflicht des Franzosen um drei Millionen Euro aus dem Vertrag zu streichen.

Antiste und Weimann als starke Kombi? Prompt stand der 23-Jährige in der Startelf und wurde mit dem 1:0 zum Matchwinner. Hoff Thorup sieht in Antiste und Weimann ein vielversprechendes Duo für den angepeilten (aber bislang nur in Ansätzen sichtbaren) dominanten Ballbesitzfußball. Hervorgehoben wird vom 37-Jährigen vor dem Wiedersehen mit den Bullen am Sonntag in Salzburg auch die Fitness von Antiste: „Er ist in guter Verfassung, weil er jeden Tag voll mitgezogen hat.“

Verfügbarkeit der Rapidler als Problem Insgesamt wurde die Fitness – und dabei vor allem die Verfügbarkeit der Spieler – als eines der größten Probleme der Rapidler ausgemacht.

„Kein Team der Welt schafft die erhofften Erfolge, wenn dauernd mehrere Topspieler fehlen“, sagt Hoff Thorup, der sich auf Spurensuche begeben hat. Der Däne glaubt nicht, dass das falsche Personal beim Verein wäre, aber daran, dass „noch mehr in diesen wichtigen Bereich investiert werden muss“. Etwa bei der exakten Auswertung und Interpretation der vielen Daten.

Vorsicht bei Comebacks Klar ist für den Coach, dass er bei der Rückführung der Rekonvaleszenten so vorsichtig bleibt, wie es die Ärzte vorschlagen: Wurmbrand spielte in sechs Einsätzen seit dem Comeback nur einmal durch. Horn, Dahl und Börkeeiet noch gar nicht, um die Belastung nur langsam zu steigern.

Tilio ist am Freitag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Weixelbraun soll nach einer Bänderverletzung im Knie im April bereit sein.

Saisonende für drei Rapidler fix Als Langzeitverletzten hat Hoff Thorup Marcelin übernommen. Der Innenverteidiger wird nach einem Muskelabriss im August erst wieder im Sommer spielen. Auch für Ndzie und Mbuyi (beide verletzten sich schwer am Meniskus) ist die Saison zu Ende. Bei Schaub gibt es nach der Knieverletzung noch Hoffnung für die Meistergruppe.

