Warum sich ausgerechnet ein Steirer auf die Steirerwochen der Austria freut

Die Veilchen starten in der Meistergruppe daheim gegen Sturm Graz , gastieren in Folge in Hartberg , gegen das man in dieser Saison bisher nur verloren hat. Manfred Fischer ist Austria-Kapitän und Steirer. „Ja, auf diese Partien freue ich mich schon.“

Die Austria liegt nur einen Punkt hinter Tabellenführer Sturm Graz. „Die ersten zwei bis drei Partien werden extrem wichtig sein“, weiß Fischer. „Wenn wir da gut reinstarten, sind wir vorne voll dabei.“

Allerdings schränkt er ein: „Bei der aktuellen Tabellenkonstellation kann man gar keine Prognose abgeben. Da muss man schon die Ergebnisse bis zum Schluss durchziehen.“ Stimmen die Leistungen, so ist sich Fischer sicher, dann werden auch die Ergebnisse positiv ausfallen. „Und dann schauen wir, was rauskommt.“