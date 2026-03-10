ÖFB-Cup im Fokus: Muss der Tabellen-Vierte um den Europacup zittern?

Seit im Frühjahr 2019 zum ersten Mal die Tabelle auf zwei Sechsergruppen halbiert wurde, war das Prozedere am Saisonende ident: Um den fünften Europacup-Starter zu ermitteln, spielte zuerst der Sieger der Quali-Gruppe gegen den Achten.

Der Gewinner kämpfte gegen den Fünften der Meistergruppe mit Hin- und Rückspiel um das Ticket.

Im Herbst schaffte es Rapid als erstes Team aus Österreich dann über diesen Weg auch in eine Gruppen- bzw. Ligaphase.