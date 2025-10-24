Europacup-Absturz: Warum die Bundesliga die nächste Reform braucht

Österreichs Liga ist nicht so gut, wie sie 2022 durch Platz 8 in der UEFA-Fünfjahreswertung dastand und nicht so schlecht, wie es die aktuellen Ergebnisse vermuten lassen. Der Negativ-Trend ist trotzdem nicht zu übersehen, daher braucht es Analysen und womöglich auch Reformen. Dabei sieht es aktuell so aus, als würde die Bundesliga zu einer solchen bald wieder gezwungen werden. Dann nämlich, wenn man den fünften Europacupstartplatz verlieren sollte.

Warum? Weil aktuell die Liga mit zwölf Klubs nach 22 Runden in zwei Sechsergruppen geteilt wird und am Ende der Sieger der unteren Gruppe, also nominell der Tabellensiebente, gegen den Fünften von oben ein Play-off um das letzte Ticket für Europa spielt. Der Sechste schaut durch die Finger. Bei nur vier Startplätzen könnte es in diesem Format aber auch passieren, dass der Dritte im Play-off gegen den Siebenten um dieses Ticket zittern muss. Das ergibt nicht nur keinen Sinn, es ist auch völlig unfair.