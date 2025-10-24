Pleiten von Rapid und Co.: Österreichs Absturz hat drastische Folgen

Drei Spiele, drei Niederlagen: Der Europacup-Donnerstag war für Österreich ein schmerzhafter - und das gleich in doppelter Hinsicht. Nach den Niederlagen von Sturm (1:2 gegen die Glasgow Rangers), Salzburg (1:3 gegen Ferencvaros) und Rapid (0:3 gegen Fiorentina) rutschte Österreich in der UEFA-Fünfjahreswertung vom 15. auf den 16. Platz ab. Auf die Schweiz fehlen nun 0,250 Punkte. Österreich droht fünften Startplatz zu verlieren Damit droht Österreich ab der Saison 2027/'28 erstmals seit einem Jahrzehnt nur noch vier, statt fünf internationale Startplätze zu erhalten – und damit auch keinen Fixplatz mehr in einer der drei Ligaphasen. Zuletzt war das 2017/'18 der Fall.

Sogar Aserbaidschan ist besser als Österreich Der Grund für den Absturz liegt auf der Hand. Während die Schweiz in acht Spielen der Ligaphase fünf Siege feierte, gelang Österreichs Klubs nur ein einiger Erfolg. Insgesamt erspielten Sturm, Salzburg, Rapid sowie die bereits ausgeschiedenen Teams WAC und Austria heuer lediglich 2,500 Punkte. Das bedeutet im Ranking der laufenden Saison nur Platz 33. Zum Vergleich: Aserbaidschan kommt auf fast das Doppelte (4,875). Und die Konkurrenz schläft nicht: Auch Zypern, aktuell auf Rang 17, rückt näher heran und könnte bald ebenfalls ins Rennen um den fünften Startplatz eingreifen. Zwar beträgt der Rückstand noch 1,463 Punkte, doch die zypriotischen Klubs holten bereits 7,250 Punkte – und damit mehr als die Schweiz und Österreich zusammen.

Die Ausgangslage zwischen den drei Ländern für die restliche internationale Saison ist nahezu ident: Alle stellen noch drei Vereine in den Ligaphasen. Für die Schweiz sind Basel und die Young Boys Bern in der Europa League vertreten, Lausanne spielt in der Conference League. Zypern stellt mit Pafos sogar noch einen Champions-League-Teilnehmer, dazu Larnaka in der Europa League und Omonia Nikosia in der Conference League.