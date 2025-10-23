Europa League live: So steht es bei Celtic Glasgow gegen Sturm

Drei Wochen nach dem Heimsieg über die Glasgow Rangers trifft Sturm Graz im stimmungsvollen Celtic Park auf Schottlands Serienchampion Celtic Glasgow - die wohl härtere Aufgabe (21.00 Uhr/live Canal+).

Der Celtic Park fasst über 60.000 Besucher, über 46.000 saßen in der Europa League gegen Sporting Braga auf den Rängen.