Europa League live: So steht es bei Celtic Glasgow gegen Sturm

FUSSBALL/EUROPA LEAGUE/LIGAPHASE/2. RUNDE/SK PUNTIGAMER STURM GRAZ - GLASGOW RANGERS
Im dritten Europa-League-Auftritt der Saison müssen die Grazer auf Goalie Oliver Christensen verzichten.
23.10.25, 20:47
Drei Wochen nach dem Heimsieg über die Glasgow Rangers trifft Sturm Graz im stimmungsvollen Celtic Park auf Schottlands Serienchampion Celtic Glasgow - die wohl härtere Aufgabe (21.00 Uhr/live Canal+). 

Der Celtic Park fasst über 60.000 Besucher, über 46.000 saßen in der Europa League gegen Sporting Braga auf den Rängen. 

Celtic steht schon unter Druck. Die Grün-Weißen warten in der Europa League noch auf ein Erfolgserlebnis.

Aktuell liegt Sturm als 22. der Tabelle auf Kurs ins Play-off, drei weitere Zähler in Glasgow würden die Lage noch rosiger gestalten.

Bei Sturm fehlt Torhüter Oliver Christensen verletzt.

