Europa League live: So steht es bei Celtic Glasgow gegen Sturm
Im dritten Europa-League-Auftritt der Saison müssen die Grazer auf Goalie Oliver Christensen verzichten.
Drei Wochen nach dem Heimsieg über die Glasgow Rangers trifft Sturm Graz im stimmungsvollen Celtic Park auf Schottlands Serienchampion Celtic Glasgow - die wohl härtere Aufgabe (21.00 Uhr/live Canal+).
Der Celtic Park fasst über 60.000 Besucher, über 46.000 saßen in der Europa League gegen Sporting Braga auf den Rängen.
Celtic steht schon unter Druck. Die Grün-Weißen warten in der Europa League noch auf ein Erfolgserlebnis.
Aktuell liegt Sturm als 22. der Tabelle auf Kurs ins Play-off, drei weitere Zähler in Glasgow würden die Lage noch rosiger gestalten.
Bei Sturm fehlt Torhüter Oliver Christensen verletzt.
