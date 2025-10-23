Fußball live: So steht es bei Salzburg gegen Ferencvaros

Null Punkte und null geschossene Tore haben die Salzburger nach zwei Runden in der Europa League zu Buche stehen. Unter 34 Teams liegt die Mannschaft von Thomas Letsch auf Rang 36. Soll der Sprung ins Play-off noch gelingen, sind Alexander Schlager und Co. auf Zähler angewiesen. Im Heimspiel gegen Ferencvaros Budapest wartet am Donnerstag (18.45 Uhr/live ServusTV, Sky) ein Kontrahent, der seinerseits den nächsten Schritt ins Europacup-Frühjahr machen will.

Letsch erwartet gegen den ungarischen Rekordmeister (36 Titel) ein "Spiel auf Augenhöhe".