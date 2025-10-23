Vor Salzburg-Spiel: 500 Ferencvaros-Anhänger von Polizei gestoppt

Riesenwirbel schon vor dem Europa-League-Spiel Salzburg gegen Ferencvaros Budapest. Hunderten ungarischen Anhängern wurde die Einreise nach Österreich verweigert. Es kam zu unschönen Szenen am Bahnhof, der Verein ist mit dem Vorgehen der österreichischen Behörden gar nicht einverstanden und fand in einem Statement klare Worte.

Laut Statement soll ein Sonderzug gestoppt worden sein und durfte nicht nach Österreich weiterfahren. "Das basierte auf der Entscheidung des österreichischen Innenministeriums – ohne jegliche Begründung. Dieses beschämende Vorgehen erinnert an die schlimmsten Jahre österreichischer Unterdrückung, ist unverständlich, inakzeptabel und äußerst unsportlich. Wir sind niemals solche Gastgeber gewesen. Der Klub wird die notwendigen rechtlichen Schritte einleiten", schrieb Ferencvaros. Es soll sich um rund 500 Fans handeln, die nicht nach Österreich einreisen durften. Bei der Anhaltung soll es zu unschönen Szenen gekommen sein, Hooligans sollen mehrere Feuerwerkskörper abgeschossen haben.

Ungarns Außenminister Peter Szijjarto bezeichnete das Vorgehen auf Facebook als "unerhört und skandalös". Szijjarto zufolge hätten sich ÖBB und Polizei gegenseitig den Schwarzen Peter zugeschoben. Der österreichische Botschafter sei ins Außenministerium zitiert worden, Ferencvaros kündigte "rechtliche Schritte" an.

Ferencvaros-Fans sind in der Vergangenheit schon mehrfach unangenehm aufgefallen.