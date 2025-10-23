Conference League live: So startet Rapid gegen Fiorentina

Vor dem zweiten Auftritt in der Fußball-Conference-League (ab 18.45 Uhr) steht Rapid ordentlich unter Druck.

Gleiches gilt für den Gegner. Fiorentina wartet in der Serie A noch auf den ersten Dreier, einzig in der CoL jubelte man bisher. Ist es die ideale Gelegenheit für Grün-Weiß, die Wende zu schaffen? „Die Situation ist für uns alle nicht so einfach“, sagte Kapitän Matthias Seidl. „Wir müssen wieder Freude am Kicken haben. Es ist ein guter Zeitpunkt dafür.“