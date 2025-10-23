Conference League live: So startet Rapid gegen Fiorentina
Vor dem zweiten Auftritt in der Fußball-Conference-League (ab 18.45 Uhr) steht Rapid ordentlich unter Druck.
Gleiches gilt für den Gegner. Fiorentina wartet in der Serie A noch auf den ersten Dreier, einzig in der CoL jubelte man bisher. Ist es die ideale Gelegenheit für Grün-Weiß, die Wende zu schaffen? „Die Situation ist für uns alle nicht so einfach“, sagte Kapitän Matthias Seidl. „Wir müssen wieder Freude am Kicken haben. Es ist ein guter Zeitpunkt dafür.“
Die Fiorentina befindet sich aktuell in einer historischen Krise. Drei Punkte nach den ersten sieben Saisonpartien in der Serie A wies die Viola zuletzt 1977 auf. Dramatisch für ein Team, das im Sommer rund 90 Millionen Euro in Transfers investierte und eigentlich um die Champions-League-Plätze kämpfen will.
