Rapid: Renaissance gegen Fiorentina oder ein Unwetter im Anmarsch?

Wetterwarnung in Hütteldorf. Der Donnerstag wird an sich ein schöner Herbsttag mit bis zu 19 Grad. Doch rund um den Ankick der Partie Rapid – Fiorentina um 18.45 Uhr (Sky live) setzen Regen sowie Wind ein und gegen Ende des zweiten Spiels in der Conference League wird es auf nur noch zehn Grad abkühlen. Das klingt passend zur Lage der Hütteldorfer nach vier Pleiten in Folge und dem erschreckenden Auftritt gegen den LASK (0:2).

Die aus Florenz angereisten Journalisten wenden ein: „Ja, das passt aber auch zu ‚La Viola‘. Es gibt noch immer keinen Sieg in der Serie A.“ Mit dem Unterschied, dass die ebenfalls mit großen Zielen gestartete Fiorentina von einem viel höheren Grundniveau loslegt. „Trainer Pioli peilt die Rückkehr in die Champions League an. Das traue ich ihm und dem aufgerüsteten Kader auch zu“, sagt Peter Stöger.

Kean fehlt, 25-Millionen-Mann stürmt Italiens Teamstürmer Kean fehlt – so wie Gosens, der von der linken Flanke im DFB-Team bekannt ist. Stürmer Piccoli, der um 25 Millionen gekauft wurde, soll vorne im 3-5-2-System eine Chance bekommen. Vermutlich neben Altstar Dzeko. Oder doch neben Gudmundsson, der 13 Millionen gekostet hat? Bei dieser Auswahl klingt es logisch, dass der Rapid-Coach von „riesiger Qualität“ spricht. „Aber beide Vereine sind in einer emotionalen Situation, das macht Überraschungen wahrscheinlicher.“ Mbuyi nach Elfer-Panne verletzt Überraschend wird auch die Rapid-Aufstellung ausfallen.

Stöger baut um und muss zusätzlich den Stammstürmer vorgeben. Die Verletzung von Claudy Mbuyi zeigt, was zuletzt alles schiefgelaufen ist: Obwohl der Franzose bereits Schmerzen hatte, ging er noch in den Infight mit Kara, um den Elfmeter gegen den LASK schießen zu können. Mbuyi vergab in Minute 95, der Muskel war endgültig beleidigt und der 26-Jährige wird länger ausfallen. Kurz wird Stöger sarkastisch: „Vor dem Elfer war bei uns der engagierteste Zweikampf im ganzen Spiel zu sehen.“

Antwort auf Elferfrage Ganz nüchtern korrigiert er eine eigene Fehleinschätzung. Während Stöger in Dundee noch fünf Schützen bestimmt hatte (alle fünf trafen bekanntlich), sollten die Rapidler in der Liga selbst den Top-Schützen ermitteln. Das führte dazu, dass (nach Diskussionen) drei von vier Strafstößen vergeben wurden. Stöger: „Ab sofort bestimme ich, wer schießt.“ Der 59-Jährige steht nach der Mentalitätskritik nicht an, eigene Fehler zu erwähnen: „Wir sind alle in der Verlosung. Wenn wir mit 70 % Ballbesitz keine Chance herausspielen, ist das eine Coaching-Geschichte. Wir haben bei den Ideen und der Staffelung am Feld nachgeschärft.“

Über die von den Fans eingeforderte Leidenschaft gibt es bei Europacup-Abenden in Hütteldorf keine Zweifel. Noch dazu kommen 25.000 ins ausverkaufte Stadion beim Duell Grün gegen Violett – das bei den Dressen aber Weiß gegen Blau ergibt.

„Wir wollen unsere Mentalität auf den Platz bringen, keine Angst vor dem starken Gegner zeigen und mit Freude unsere eigenen Qualitäten ausspielen“, kündigt Matthias Seidl an. Der Kapitän zählt zum Trio (neben Hedl und Auer), das 2023 gegen die Italiener im Hinspiel 1:0 gewinnen konnte.

