Champions League: Auslosung bringt einen Mega-Kracher

Die Auslosung des Play-offs in der Fußball-Champions-League hat ein Gigantenduell gebracht, das auch eines Finales würdig wäre. Mit Titelverteidiger Real Madrid und dem englischen Meister Manchester City treffen am 11./12. und 18./19. Februar die Sieger der vergangenen drei Jahre in der Königsklasse aufeinander. Bayern München hatte dagegen Losglück und trifft auf Celtic Glasgow. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon.

Die drei europäischen Schwergewichte haben ebenso wie Paris St-Germain in der neuen Ligaphase einen Platz in den Top 8 und damit die Direktqualifikation für das Achtelfinale verpasst. Manchester City schaffte mit einem 3:1-Heimsieg gegen Brügge gerade noch den Einzug unter die besten 24 und hatte bei der Auslosung Real oder die Bayern zur Auswahl.