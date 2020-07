Überlebenskampf in Mattersburg: Auf den Spuren von Rapid, GAK und Co.

SC Eisenstadt

Im Burgenland verabschiedete sich 1984 der SC Neusiedl nach nur zwei Jahren aus der obersten Spielklasse – wegen 200.000 Schilling Schulden. Der SC Eisenstadt machte es mit mehr Getöse, meldete 1988 nach dem Abstieg in die zweite Division erstmals Konkurs an. Durch einen Zwangsausgleich konnte man der Liquidation entgehen. 2008 brachten die Spieler einen Konkursantrag ein, der Masseverwalter zog sechs Runden vor Saisonende der Regionalliga Ost einen Schlussstrich, und die Geschichte des SC Eisenstadt nahm nach 101 Jahren ein unrühmliches Ende.

Rapid Wien

1991 kam es zur Gründung der Rapid AG, der Gang an die Börse endete 1994 mit einem Desaster. Der Chef der Rapid AG wurde in den USA wegen Geldwäsche verhaftet und die Wertpapiere waren plötzlich wertlos. Die Bank Austria, die die Rapid AG durch Firmeneinkauf unfreiwillig übernommen hatte, wollte den Traditionsverein zunächst sterben lassen oder, was für den Rapid-Anhang noch viel schlimmer gewesen wäre, mit dem Stadtkonkurrenten Austria Wien fusionieren. Schließlich ging ein Ausgleich mit 40-prozentiger Quote am 30. Juni 1996 durch, weil die Bank Austria eine Bankgarantie über 17 Millionen Schilling gab.